Старт Украины на Олимпиаде-2018 обернулся громким провалом

Старт олимпийской команды Украины на Играх в Пхенчане получился провальным.

В квалификации соревнований в могуле украинская фристайлистка Татьяна Петрова стала первой из олимпийской команды, которая стартовала в Пхенчхане и показаала только 29 результат среди 30 участников.

Она набрала 46,19 балла, потратив на преодоление трассы 36,69 секунды. Первое место в квалификации заняла француженка Перрин Лаффон, набрав 79.72 балла.

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Стоит отметить, что Олимпиада для Петровой на этом не заканчивается - она еще выступит 11 февраля во второй квалификации, куда попали все спортсмены, занявшие места с 11 по 30. Обладатели первых 10 мест рейтинга уже получили пропуск в финальный раунд.

В тот же день будут разыграны медали в данном виде программы.