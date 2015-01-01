В Британии объяснили, почему Россию надо выгнать с зимней Олимпиады-2018

МОК следовало отстранить российских спортсменов от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, считает Кенворти.

Российскую сборную надо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом заявил глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти, комментируя доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает "Дождь".

По его словам, Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало отстранить российских спортсменов от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, как это было сделано в случае с паралимпийской сборной России.

"На мой взгляд МОК все испортил не отстранив сборную РФ. Это дело слишком политизировано, в этом была проблема", — заявил Кенворти.

Комментируя вторую часть доклада комиссии WADA о применении допинга в российском спорте, Кенворти сказал, что он "ошеломлен". По его словам, описанная система допинга — "невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде".

"Мы по-прежнему получаем сообщения о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка. Главное, что нужно сделать — это заставить Россию вернуться в рамки правил, на что понадобится много времени и усилий", — добавил глава UKAD.

Напомним, ранее экс-тренер сборной РФ по биатлону призвал отстранить россиян от Олимпиады-2018.