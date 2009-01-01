В ФФУ предупредили: перед матчем Украина — Хорватия в Киеве перекупщики предлагают фальшивые билеты

Купить билеты можно только на специализированном сайте, а также в кассах.

Эпизод матча Хорватия — Украина Reuters

В Федерации футбола Украины рассказали о мошенничестве при продаже билетов на поединок отбора на ЧМ-2018 Украина – Хорватия с рук.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ФФУ.

"Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что в Киеве с рук можно купить билеты на матч национальных сборных Украины и Хорватии, на которых не указаны имена болельщиков. Вместо ФИО на билетах напечатана надпись "ФФУ Полтава" или другая. Федерация футбола Украины призывает любителей футбола не покупать такие билеты, потому что это фальшивка! А само появление таких "билетов" мы расцениваем как провокацию", — гласит заявление ФФУ.

Купить билеты можно только на сайте e-sport.in.ua, а также в кассах на Спортивной площади, 1 и кассах НСК "Олимпийский".

На оригинальных билетах указываются ФИО болельщиков, которые будут сверяться с данными паспорта или другого удостоверения личности при входе на стадион.

По данным football24.ua, возле "Олимпийского" появились мошенники, которые перепродают билеты на поединок Украина — Хорватия со 150-процентной наценкой.

На билетах напечатана надпись "ФФУ Полтава". Это означает, что, скорее всего, билеты были выделены для Федерации футбола Полтавской области. Также спекулянты торгуют билетами, якобы выделенными и для других областных федераций.

Также сообщается, что множество билетов продается перекупщиками и на портале OLX.

Образце билета на матч Украина — Хорватия пресс-служба ФФУ

Напомним, матч Украина – Хорватия начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени.

Фото: ffu.org.ua.