В Испании откроют уголовные дела против ультрас "Райо Вальекано" по делу Зозули

Ультрас "Металлиста" обвинили фанатов "Райо Вальекано" в том, что они воевали в составе банд террористов ЛДНР.

Роман Зозуля Twitter Романа Зозули

Против 17 болельщиков "Райо Вальекано", которые препятствовали трансферу украинского форварда Романа Зозули , будут открыты уголовные дела.

Как заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, поведение фанатов недопустимо, поэтому он намерен судиться с теми, кто препятствовал трансферу Зозули в "Райо Вальекано", сообщает Sportarena со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Вся эта ситуация бьет по имиджу испанского чемпионата и страны в целом. В ближайшее время будут открыты уголовные дела в отношении 17 человек, которые 1 февраля зашли на базу "Райо Вальекано" с оскорбительными плакатами в адрес Зозули. Он были исполнителями, но мы также хотим найти и заказчиков", — заявил Тебас.

"Все должны отвечать за свои поступки, и суд решит, каково должно быть наказание. Мы же будем настаивать на серьезных санкциях, поскольку они нарушили фундаментальное право человека на работу. Я убежден, что у Зозули нет идеологии, о которой говорили болельщики. Мы не можем пойти на поводу у страха и принуждения", — подчеркнул он.

Также Тебас добавил, что встречался по этому поводу с послом Украины в Испании, который выразил озабоченность данным вопросом.

"Посол сказал мне, что в Украине встревожены тем, что случилось, но мы не сидим, сложа руки. Мы не можем давить на игрока и клубы, но мы будем защищать право футболиста на работу", — добавил функционер.

В свою очередь ультрас харьковского "Металлиста" опубликовали заявление в соцсетях, в котором обвиняют фанатов "Райо Вальекано" в том, что они воевали в составе банд террористов ЛДНР на востоке Украины.

"Мы не можем молча смотреть на то, как стимулируемые кацапами анархо-коммунисты из испанских околофутбольных рядов отрабатывают нефтерубли.

К Роме мы относимся с крайним уважением за его гражданскую позицию. Несмотря на то, что до недавнего времени он был лидером нашего главного футбольного оппонента ФК "Днепр", мы рады знакомству с ним в постреволюционный период и видим в нем единомышленника и побратима.

Нас очень злит (не огорчает, не расстраивает, а именно, б***ь, злит до белого каления) ситуация с соплежуйством наших чиновников как в министерствах, так и в ФФУ.

Мы требуем от Министерства иностранных дел, от Министерства информационной политики и Федерации футбола Украины достойной и непримиримой реакции на подобные выпады.

Кроме того, у нас есть достоверная информация о том, что около десятка представителей ультрас "Вальекано" воевали за террористов на востоке Украины. Они благополучно вернулись в Испанию, были задержаны полицией и оштрафованы на какие-то смешные суммы за недоказанностью.

Если вы не в состоянии защитить спортсмена, игрока национальной сборной, патриота и волонтера с большой буквы, то вы как минимум профнепригодны и должны уйти, а как максимум пособники оккупационным информатакам на украинцев и Украину", — говорится в заявлении ультрас "Металлиста".