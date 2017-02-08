В Испании откроют уголовные дела против ультрас "Райо Вальекано" по делу Зозули

Ультрас "Металлиста" обвинили фанатов "Райо Вальекано" в том, что они воевали в составе банд террористов ЛДНР.
Против 17 болельщиков "Райо Вальекано", которые препятствовали трансферу украинского форварда Романа Зозули, будут открыты уголовные дела.
Как заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, поведение фанатов недопустимо, поэтому он намерен судиться с теми, кто препятствовал трансферу Зозули в "Райо Вальекано", сообщает Sportarena со ссылкой на Mundo Deportivo.
"Вся эта ситуация бьет по имиджу испанского чемпионата и страны в целом. В ближайшее время будут открыты уголовные дела в отношении 17 человек, которые 1 февраля зашли на базу "Райо Вальекано" с оскорбительными плакатами в адрес Зозули. Он были исполнителями, но мы также хотим найти и заказчиков", — заявил Тебас.
"Все должны отвечать за свои поступки, и суд решит, каково должно быть наказание. Мы же будем настаивать на серьезных санкциях, поскольку они нарушили фундаментальное право человека на работу. Я убежден, что у Зозули нет идеологии, о которой говорили болельщики. Мы не можем пойти на поводу у страха и принуждения", — подчеркнул он.
Также Тебас добавил, что встречался по этому поводу с послом Украины в Испании, который выразил озабоченность данным вопросом.
"Посол сказал мне, что в Украине встревожены тем, что случилось, но мы не сидим, сложа руки. Мы не можем давить на игрока и клубы, но мы будем защищать право футболиста на работу", — добавил функционер.
В свою очередь ультрас харьковского "Металлиста" опубликовали заявление в соцсетях, в котором обвиняют фанатов "Райо Вальекано" в том, что они воевали в составе банд террористов ЛДНР на востоке Украины.
"Мы не можем молча смотреть на то, как стимулируемые кацапами анархо-коммунисты из испанских околофутбольных рядов отрабатывают нефтерубли.
К Роме мы относимся с крайним уважением за его гражданскую позицию. Несмотря на то, что до недавнего времени он был лидером нашего главного футбольного оппонента ФК "Днепр", мы рады знакомству с ним в постреволюционный период и видим в нем единомышленника и побратима.
Нас очень злит (не огорчает, не расстраивает, а именно, б***ь, злит до белого каления) ситуация с соплежуйством наших чиновников как в министерствах, так и в ФФУ.
Мы требуем от Министерства иностранных дел, от Министерства информационной политики и Федерации футбола Украины достойной и непримиримой реакции на подобные выпады.
Кроме того, у нас есть достоверная информация о том, что около десятка представителей ультрас "Вальекано" воевали за террористов на востоке Украины. Они благополучно вернулись в Испанию, были задержаны полицией и оштрафованы на какие-то смешные суммы за недоказанностью.
Если вы не в состоянии защитить спортсмена, игрока национальной сборной, патриота и волонтера с большой буквы, то вы как минимум профнепригодны и должны уйти, а как максимум пособники оккупационным информатакам на украинцев и Украину", — говорится в заявлении ультрас "Металлиста".