"Мы все — Зозуля". В Испании поддержали нападающего сборной Украины, обвиненного в "нацизме"

Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА по делу перехода футболиста Романа Зозули в клуб "Райо Вальекано", который не состоялся из-за политических призывов со стороны болельщиков мадридского клуба.

В ФФУ требуют, чтобы было принято объективное и справедливое решение, которое основывается на правиле, что футболист должен играть.

"Ситуация, в которой оказался игрок национальной сборной команды Украины Роман Зозуля, вызывает глубокое возмущение всей отечественной футбольной общественности. Руководство внимательно изучило все обстоятельства скандала вокруг заблокированного перехода игрока "Бетиса" в мадридский клуб "Райо Вальекано" и планирует принять адекватные меры, чтобы помочь нашему спортсмену", — заявили в ФФУ.

"Роман Зозуля никогда — ни своими словами, ни поступками не давал оснований считать его приверженцем неонацистских идей. Сейчас Роман стал заложником форс-мажорных обстоятельств. Национальная ассоциация надеется на оперативную реакцию руководства Королевской испанской футбольной федерации и ФИФА относительно ситуации, сложившейся с нашим игроком. Также Федерация будет настаивать на дипломатическом и информационном содействии в этой истории со стороны украинского посольства в Испании.

Наша позиция остается однозначной и жесткой: украинский футболист должен получить право на участие в официальных соревнованиях в сезоне 2016/2017 годов", — сказано в сообщении.

Кроме того, испанский футбольный клуб "Бетис" выступил с официальным заявление по поводу ситуации, сложившейся с форвардом команды Романом Зозулей, сообщает Dinamomania со ссылкой на Mundodeportivo.com.

Заявление клуба выглядит следующим образом:

"1. 31 января было достигнуто соглашение о переходе футболиста в "Райо Вальекано" на правах аренды до 30 июня.

2. "Бетис" глубоко сожалеет, что Зозуля со вчерашнего дня временно не может продолжать футбольную деятельность.

3. В целях безопасности вчера Зозуля покинул "Райо" и вернулся в Севилью. До тех пор, пока ситуация не разрешится, игрок будет тренироваться в расположении "Бетиса".

4. Контракт Зозули с "Бетисом" рассчитан до июня 2019 года. Мы надеемся, что эта ситуация будет решена, как можно скорее, так как она является несправедливой и негативно влияет на репутацию украинского форварда.

5. Наш клуб, а также игроки команды хотят отметить примерное поведение Зозули. Учитывая, что он является нашим футболистом, мы окажем ему и его семье любую поддержку в такой сложный для любого профессионала период".

В то же время, к позиции клуба присоединились и все игроки основы севильцев, которые выразили свою поддержку Зозуле, сообщает пресс-служба "Бетиса".

Капитан команды Хоакин Санчес объявил, что к Зозуле не было ни одной претензии по поводу его поведения, с первого же дня, когда он оказался в "Бетисе".

Игроки "Бетиса" призвали прекратить травлю украинца и позволить ему заниматься своим любимым делом — играть в футбол. Они завершили свое обращение словами "Todos somos Zozulia", что можно перевести как "Мы все — Зозуля".

Отметим, что ранее Зозуля был отдан в аренду "Райо Вальекано", однакоуже через день соглашение между клубами было расторгнуто из-за отношения к Зозуле радикально настроенных ультрас "Райо", обвинивших игрока в нацизме. В результате этого инцидента Роман, согласно регламентным нормам, может остаться без игровой практики до следующего лета.

Напомним, ранее Зозуля посвящал победы в еврокубках бойцам АТО.

Фото: realbetisbalompie.es.