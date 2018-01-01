В Национальном олимпийском комитете Украины заявили о бойкоте всех соревнований в России

По словам спортивных чиновников, первым будет проигнорирован чемпионат по биатлону.

Владимир Брынзак заявил о бойкоте всех спортивных соревнований на территории России KP.UA

Украинские спортсмены временно не будут посещать международные турниры по всем видам спорта на территории Российской Федерации.

О причинах и сроках бойкота рассказал президент федерации биатлона Украины, первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".

"Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень. Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России", — рассказал президент ФБУ.

По словам Брынзака, было принято решение о бойкоте всех без исключения спортивных соревнований на территории России.

"Пока так. А дальше посмотрим... Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала обостряться. Надеюсь, все восстановится", — подытожил Брынзак.

Напомним, спустя пару дней после заявления о том, что сборная Украины по биатлону все-таки поедет на завершающий этап Кубка мира в Россию – Федерацию биатлона Украины заставили сменить решение.