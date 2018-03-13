Сборная Украины по биатлону передумала на счет поездки на Кубок мира в Россию

Спустя пару дней после заявления о том, что сборная Украины по биатлону все-таки поедет на завершающий этап Кубка мира в Россию – Федерацию биатлона Украины заставили сменить решение.

"Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", – сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов после встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

По его словам, "государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но у всех правил есть исключения".

"Потому что речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила", – пояснил вмешательство Жданов.

Ранее украинская биатлонистка Валентина Семеренко после выбывания из состава сборной Украины на женскую эстафету во время Олимпиады в Пхенчхане, не выбирая выражений, раскритиковала тренерский состав.