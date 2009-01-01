Защитник сборной Хорватии подписал контракт с "Динамо"

Контракт с 28-летним Пиваричем, который играет на позиции левого защитника, заключен на три сезона.

Йосип Пиварич Официальный сайт "Динамо"

Еще одним новичком киевского "Динамо" стал защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич

Киевский клуб официально объявил о трансфере игрока из "Динамо" Загреб.

Сообщается, что контракт с 28-летним Пиваричем, который играет на позиции левого защитника, заключен на три сезона. Хорватский футболист будет выступать в киевском клубе под №23.

В прошлом сезоне Пиварич провел в составе загребского "Динамо" 32 матча и забил 1 гол. Также на счету левого защитника 5 матчей за сборную Хорватии в отборочном цикле к ЧМ-2018, в том числе и участие в поединке против украинской сборной.

Напомним, ранее сообщалось, что румынский полузащитник может обойтись "Динамо" в полмиллиона евро.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

Видео: ФК "Динамо" Київ.