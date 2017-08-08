Защитник сборной Хорватии подписал контракт с "Динамо"

Еще одним новичком киевского "Динамо" стал защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич.

Киевский клуб официально объявил о трансфере игрока из "Динамо" Загреб.

Сообщается, что контракт с 28-летним Пиваричем, который играет на позиции левого защитника, заключен на три сезона. Хорватский футболист будет выступать в киевском клубе под №23.

В прошлом сезоне Пиварич провел в составе загребского "Динамо" 32 матча и забил 1 гол. Также на счету левого защитника 5 матчей за сборную Хорватии в отборочном цикле к ЧМ-2018, в том числе и участие в поединке против украинской сборной.

Напомним, ранее сообщалось, что румынский полузащитник может обойтись "Динамо" в полмиллиона евро.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

Видео: ФК "Динамо" Київ.