Первые матчи пройдут 11-12 апреля.

УЕФА

Сегодня, 17 марта, в швейцарском Ньоне состояласьсезона 2016/17.

Слепой жребий без предварительного посева сформировал следующие пары команд:

"Атлетико" (Мадрид, Испания) — "Лестер" (Англия)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Монако" (Франция)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) — Реал" (Мадрид, Испания)

"Ювентус" (Турин, Италия) — "Барселона" (Испания)

Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми, 11-12 апреля. Ответные — 18-19 апреля. Конкретные даты всех игр будут определены позже.

1/2 финала: жеребьевка 21 апреля, матчи 2-3 и 9-10 мая

Финал: 3 июня, стадион "Миллениум" в Кардиффе.