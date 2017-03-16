Названы все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 15 марта, поздно вечером стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2016/17.

Последними в восьмерку лучших пробились "Монако" и "Атлетико" Мадрид, которые обыграли "Манчестер Сити" и "Байер" соответственно, сообщает ТСН.

Все участники четвертьфинала: "Лестер", "Ювентус", "Барселона", "Реал", "Боруссия" Дортмунд, "Бавария", "Монако" и "Атлетико" Мадрид.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 17 марта в 13:00 по киевскому времени. Поединки этой стадии будут сыграны 11/12 и 18/19 апреля.

В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

1/2 финала: жеребьевка 21 апреля, матчи 2-3 и 9-10 мая

Финал: 3 июня, стадион "Миллениум" в Кардиффе.