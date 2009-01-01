Дерзкая акция в Киеве. Полуобнаженная активистка Femen подожгла медведей у магазина Roshen

Мероприятие движения прошло вчера вечером недалеко от станции метро "Арсенальная".

Активистка Femen facebook.com/femenukraine

Во вторник вечером, 31 октября, в Киеве возле станции метро "Арсенальная" у магазина Roshenпровела дерзкую акцию.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство, что полуобнаженная активистка облила горючим две фигуры медведей, которые стояли перед магазином, и подожгла их, на теле девушки были надписи "Сладости или импичмент".

"Акция посвящена жадности президента Украины (Петра Порошенко — Ред.), который даже под страхом политической смерти не готового расстаться со своими конфетами. Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу", — говорится об акции на странице Femen в Facebook.

Секстремистки Femen провели акцию возле магазина Roshen from канал on Vimeo.

Напомним, в начале сентября в Харькове активистка Femen Анжелина Диаш, которая в Администрации президента оголила грудь, снова "отличилась" — показала свои прелести перед матчем отборочного турнира на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Турции.

Фото: strana.ua, facebook.com/femenukraine