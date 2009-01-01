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Дерзкая акция в Киеве. Полуобнаженная активистка Femen подожгла медведей у магазина Roshen

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Киев,Femen,Roshen,акция, < >
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1 / 6 Активистка Femen (facebook.com/femenukraine)

Мероприятие движения прошло вчера вечером недалеко от станции метро "Арсенальная".

Киев,Femen,Roshen,акция,
Активистка Femen facebook.com/femenukraine
Во вторник вечером, 31 октября, в Киеве возле станции метро "Арсенальная" у магазина Roshen движения Femen провела дерзкую акцию.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство, что полуобнаженная активистка облила горючим две фигуры медведей, которые стояли перед магазином, и подожгла их, на теле девушки были надписи "Сладости или импичмент".

"Акция посвящена жадности президента Украины (Петра ПорошенкоРед.), который даже под страхом политической смерти не готового расстаться со своими конфетами. Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу", — говорится об акции на странице Femen в Facebook.

Секстремистки Femen провели акцию возле магазина Roshen from канал on Vimeo.

Напомним, в начале сентября в Харькове активистка Femen Анжелина Диаш, которая в Администрации президента оголила грудь, снова "отличилась" — показала свои прелести перед матчем отборочного турнира на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Турции.

Фото: strana.uafacebook.com/femenukraine

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Киев, Femen, Roshen, акция, Порошенко
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