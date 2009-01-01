"ЭтноЗима" в Михайловском" — первое большое событие нового года

В Киеве пройдет благотворительный волонтерский фестиваль с национальным колоритом и современными возможностями

В Киеве пройдет благотворительный волонтерский фестиваль «ЭтноЗима»

Рождественские праздники — самые любимые в Украине. Это время духовности, добрых дел, загадывания желаний, объединения семей, сохранения традиций, которые передаются из поколения в поколение. Именно в эти дни бывают чудеса. Мы делаем чудеса ради тех, кому сейчас тяжелее всего.

"ЭтноЗима" — благотворительный волонтерский фестиваль с национальным колоритом и современными возможностями, который арт-агентство "Территория А" проводит в самых красивых уголках Украины — на Буковине, Полтавщине, Волыни, Киевщине, Черниговщине.

На этот раз "ЭтноЗима" пройдет в последний день Рождественских праздников, который еще называют "розколяда", 21 января 2017 года в стенах знакового для новейшей истории Украины месте — у Свято-Михайловском монастыря.

Рождественский марафон. 12:00-15:00 в Михайловском Златоверхом соборетри часа беспрерывно будут звучать колядки и щедривки в исполнении детских, фольклорных, церковных и профессиональных коллективов. Своим пением порадуют нас и известные артисты: Нина Матвиенко, Евгений Нищук, Анжелика Рудницкая, Анатолий Гнатюк, Иллария, Марина Одольская, Сергей Танчинец (группа "Без обмежень"), Сергей Фоменко (Фома из группы "Мандры"), Астрая, Ирина Шинкарук, Светлана Мирвода, Александр Павлик, Марина Богун, Тарас Компаниченко, группы "Хорея Козацкая", "Врода", "Стодивница", "Бурса фольклора", "ГуляйГород", "TaRuta", "Королівна", "Кралиця", "Буття", "Астарта", "Рожаниця", Оксана Стебельская ("Українські барви"), "Перлина", "Зернятко", "Щедрик", фольк-студія "Правиця", "Цвітень"; хор "Пектораль", хор "Гомін" імені Леопольда Ященка, хор "Аскольд" (греко-католической церкви на Аскольдовой могиле), хор "Дніпро", ансамбль "Роксоланія", хор Лютеранской церкви Святой Екатерины, хор Михайловского Златоверхого монастыря.

Грандиозный рекорд. Рождественский марафон будет зафиксирован, как Национальный рекорд Украины по самому длительному исполнению колядок и щедривок.

Литературная сцена. 11:00-15:00 в Большом зале Богословской академии (слева от собора) известные украинские писатели будут читать детям свои новые произведения и общаться с маленькими гостями фестиваля.

11:00 — 11:45. "Перше Різдво". Мастер-класс иллюстратора Богданы Бондарь. Для детей 6-9 лет.

12:00 — 12:45. "Слон на ім'я Ґудзик". Чтение-игра с писательницей Лесей Ворониной и художницей Екатериной Штанко. Для детей 6-9 лет.

13:00 — 13:45. "Таємниця козацької шаблі". Презентация книги Зирки Мензатюк. Для детей 7-11 лет.

14:00 — 14:45. "Марічка і Червоний Король". Презентация фантастической дилогии Марины Рыбалко. Для детей 9-13 лет.

14.45 — 15.15. "Івасикове Різдво". Презентация книги Марианны Качмар, изданной шрифтом Брайля. Для младших школьников.

Рождественская ярмарка.10:00-16:00. В рамках фестиваля на территории монастыря развернется ярмарка народных мастеров (за собором, ближе к фуникулеру). Более 40 мастеров из разных уголков Украины представят свои работы, среди них будут вязаные, валяные, керамические, плетеные изделия, украшения, куклы, сладости. В зоне ярмарки расположится фотозона в этностиле.

Зимняя сцена "ЭтноЗимы". Возле ярмарки расположится зимняя сцена, на которой будут происходить знакомства с организаторами и участниками фестиваля, импровизированные выступления, конкурсы, развлечения и вручение дипломов участникам "ЭтноЗимы". 12:00-15:00 на экране будут транслировать рождественский марафон.

Мастер-класы. 11:00-15:00 в аудитории Богословской академии мастера поделятся секретами народных ремесел с детьми и взрослыми.

Мастер-класс по гончарству от Игоря Карука, Киев

Мастер-класс по лозоплетению от Инны Лисичкиной с Полтавщины.

Мастер-класс по изготовлению украшений из лент от Натальи Дунаевой, Киев

Мастер-класс по изготовлению открыток и декоративной росписи от Татьяны Грицай, Киевщина

Благотворительность. На всех локация фестиваля будут размещены ларцы для пожертвований. Собранные средства пойдут для помощи детским домам в зоне АТО (Ново-Айдар, Горное, Креминна). Также средства можно перевести на счет организаторов:

ФОП РУДНИЦЬКА Анжеліка Миколаївна

¶ЄДПОУ 2572913921¶р/р 26004056207511 в Столична філія ПАТ КБ Приватбанку МФО 380269

На все фестивальные мероприятия — ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Аккредитация на фестивальпотелефону — 050-640-65-15 — отец Сергий