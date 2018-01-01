Кличко привлечет футбольных звезд к освобождению Сенцова

Мэр планирует отправить письмо с обращением к руководству РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко будет просить звезд мирового футбола, чтобы они поддержали обращение к мировому сообществу и руководства Российской Федерации об освобождении незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом Кличко рассказал в эфире "Радио Свобода", сообщает сайт мэра

"У нас накануне финала Лиги чемпионов состоится благотворительный матч, в котором примут участие и звезды мирового футбола. Одно могу сказать - я буду обращаться с официальным письмом, которое они, надеюсь, тоже подпишут. Поддержат обращение к мировому сообществу и руководства Российской Федерации, чтобы Сенцова освободили ", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что незаконное заключение Олега Сенцова - это один из самых вопиющих примеров нарушения прав человека Российской Федерацией.

"Насколько я знаю, он сейчас находится в критическом состоянии", - подчеркнул Кличко.

Напомним, сегодня продолжается девятый день голодовки незаконно заключенных "заключенных в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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