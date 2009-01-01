Контрольная закупка кокаина. В Киеве накрыли дилера, который ранее продавал наркотики в Испании

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

В Киеве накрыли наркодилера kyiv.gp.gov.ua

В Киеве во время сбыта кокаина задержали наркодилера, который раньше продавал наркотики в Испании.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Отмечается, что следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Киеве совместно с сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности во время сбыта кокаина задержали 36-летнего мужчину, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления правоохранительными органами Украины и полицией Королевства Испания.

Злоумышленника задержали во время проведения второго этапа оперативной закупки кокаина массой около 8 г на сумму 7,5 тыс. грн.

В дальнейшем при проведении обыска у задержанного изъяли еще 70 г кокаина, а также 7 граммов героина. Стоимость этих наркотических веществ по ценам "черного" рынка составляет более 300 тыс. грн. Также изъято около 60 тыс. грн и 3 тыс. долларов.

В настоящее время действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного наркотического средства, совершенное повторно, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, наложения ареста на изъятые денежные средства и имущество.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Чернигове задержали наркоторговцев, которых крышевали полицейские.

Фото: kyiv.gp.gov.ua.