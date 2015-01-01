Массовая драка в Киеве с участием военных: "высказывали" почтение девушкам

Молодые офицеры, наконец-то доплывшие до своих казарм, были сразу на входе проучены своими сослуживцами.

Reuters

В Киеве , в ночь на 8 января, группа военнослужащих устроила массовую драку.

Об этом сообщил сотрудник Минобороны Украины Алексей Липириди на своей странице в Facebook.

По его словам, человек 15 высыпал на улицу и "пошла стенка на стенку".

"А случилось вот что: группа молодых людей лет 25—27, хорошенько набравшись, решили высказать своё почтение девушкам. Это не понравилось другим молодым людям лет 20—22, и конфликт перерос в драку", — говорится в сообщении Липириди.

Вскоре к месту драки подошли полицейские, потом подъехала полиция охраны.

"По некоторым признакам мы поняли, что старшие парни — военные. Я набрал коменданта Киева и попросил о патруле. Но случилось неожиданное — за военных заступились копчики и попросили отменить патруль. Мол, с кем не бывает. Ок, отменили", — вспоминает произошедшее Липириди.

Когда полицейские разъехались, военные вернулись.

"И опять сработала "тревожная кнопка", и опять приехала полиция охраны, и опять, уже ГСОшники попросили не вызывать комендатуру. Мол, дайте парням второй шанс, не губите их. И опять мы согласились и дали уже третий шанс", — подытожил он.

Липириди также обратился к военнослужащим: "Вы — наша армия. Армия сейчас пользуется огромной народной поддержкой и имеет высокие рейтинги народного доверия. Вот такие случаи — это пятно. Прошу вас, будьте достойны нашей армии, и берегите свою и ее честь".

Он также отметил, что молодые офицеры, наконец-то доплывшие до своих казарм, были сразу на входе проучены своими сослуживцами.

Напомним, в Донецкой области в селе Донское Волновахского района в ходе пьяной драки в парке был убит военнослужащий.