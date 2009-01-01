Нанес 20 ударов ножом, тело выбросил в лесу. В Киеве поймали убийцу таксиста

В полицию обратился мужчина, который сообщил об исчезновении 66-летнего отца, занимавшегося извозом.

В Киеве поймали убийцу таксиста kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали пассажира такси, который нанес более 20 ножевых ранений водителю, который его подвозил, а тело выбросил в лесополосе.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на официальном сайте и странице в Facebook.

В полицию обратился мужчина, который сообщил об исчезновении 66-летнего отца, занимавшегося извозом.

Полиция обнаружила в Деснянском районе Киева автомобиль Volkswagen, на котором передвигался мужчина, а позднее увидели возле него неизвестного.

"Мужчина открыл дверцу и хотел завести автомобиль. Для установления личности и обстоятельств мужчину доставили в территориальное управление полиции, где он признался в убийстве ", — сказал начальник столичного управления полиции Андрей Крищенко.

В салоне машины также увидели следы крови. Задержанный признался, что убил водителя, а авто планировал продать на запчасти.

"Задержанный — 28-летний житель Деснянского района, ранее не судимый. Рассказал, что остановил машину и попросил отвезти. В дороге между ним и водителем возник конфликт, а затем драка. В результате он несколько раз ударил таксиста ножом. Далее человек вывез и выбросил тело потерпевшего в лесополосе", — уточнил Крищенко.

Всего преступник нанес мужчине двадцати ножевых ранений в голову, туловище и живот.

Следователи расследуют дело сразу по трем статьям: 115 (Умышленное убийство), 185 (Кража) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве в теплосети нашли обезглавленное тело.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Видео: поліція Києва.