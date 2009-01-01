Нож в спину. В Киеве произошло еще одно убийство

В столице злоумышленник зарезал своего знакомого, выяснили в полиции.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

В Оболонском районе Киева злоумышленник во время застолья несколько разв спину своего знакомого, человек умер.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что преступника поймали с поличным, он находится в изоляторе временного содержания.

"По предварительному заключению медиков, пострадавший скончался на месте происшествия из-за повреждения внутренних органов", — отметили в пресс-службе.

На месте преступления правоохранители застали мужчину, который сказал, что несколько дней гостил у погибшего. "Вместе распивали спиртные напитки. Впоследствии между ними возникла ссора, которая переросла в драку", — добавили в полиции.

После потасовки злоумышленник пошел на кухню за ножом и, вернувшись в комнату, пять раз ударил им своего товарища в спину, а потом выбросил орудие в окно. Преступником оказался 35-летний киевлянин.

Найденный нож kyiv.npu.gov.ua

"С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла нож и смывы вещества бурого цвета. Все вещественные доказательства направлены на экспертные исследования", — подчеркнули в отделе коммуникации.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ул. Приорской (Полупанова) неизвестные смертельно ранили мужчину ножом, позже полицейские поймали одного из возможных злоумышленников.

Фото: kyiv.npu.gov.ua, видео: поліція Києва