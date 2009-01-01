Перепалки и стычки с полицией. В Киеве протестующие перекрыли проезжую часть

К месту происшествия прибыли несколько десятков охранников.

Протест в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Во вторник, 8 августа, в Киеве протестующие против демонтажа стоянки возле одного из торговых центров перекрыли проезжую часть улицы Братиславской возле станции метро "Лесная" в направлении станции метро "Черниговской".

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

К месту происшествия прибыли несколько десятков охранников. Между протестующими и правоохранителями произошли стычки.

Пресс-секретарь полиции Киева сообщила "Громадському" о событиях на Братиславской: "Там есть судебное решение, работает исполнительная служба и Благоустройство. Полицейские обеспечивают правопорядок".

В то же время портал dtp.kiev.ua в Facebook сообщает, что на Братиславской Нацгвардия и полиция силой зачистили улицу.

Напомним, ранее в Киеве протестующие заблокировали Харьковское шоссе.

Фото: @dtp.kiev.ua.

Видео: @KyivOperativ.