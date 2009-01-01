Перепалки и стычки с полицией. В Киеве протестующие перекрыли проезжую часть

К месту происшествия прибыли несколько десятков охранников.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
К месту происшествия прибыли несколько десятков охранников. Между протестующими и правоохранителями произошли стычки.
Пресс-секретарь полиции Киева сообщила "Громадському" о событиях на Братиславской: "Там есть судебное решение, работает исполнительная служба и Благоустройство. Полицейские обеспечивают правопорядок".
В то же время портал dtp.kiev.ua в Facebook сообщает, что на Братиславской Нацгвардия и полиция силой зачистили улицу.
Напомним, ранее в Киеве протестующие заблокировали Харьковское шоссе.
Фото: @dtp.kiev.ua.
Видео: @KyivOperativ.