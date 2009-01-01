Подробности ДТП на пешеходном переходе в Киеве: дети попали в больницу

Авария произошла вчера в Соломенском районе столицы.

Место происшествия dtp.kiev.ua

В Киеве, попали в больницу, по предварительной информации, в результате аварии один ребенок получил перелом бедра, еще двое — незначительные травмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 16 января около 15:00 на проспекте Отрадном (Соломенский район города).

"Предварительно установлено, что у лицея на пешеходном переходе водитель автомобиля Acura совершил наезд на девочек, которые переходили дорогу", — отметили в пресс-службе.

Прибывшие на место инцидента медики оказали пострадавшим необходимую помощь, после чего доставили их в "Охматдет". "Водитель-нарушитель предоставлял объяснения следователям", — добавили в отделе коммуникации.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. "Причины аварии устанавливаются", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко, столкнулись две иномарки, тогда погибла женщина. Узнать больше о происшествии можно здесь.

Фото: dtp.kiev.ua, видео: канал dtp.kiev.ua в YouTube