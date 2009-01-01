Стрельбу у вокзала в Киеве признали хулиганством, видео с места происшествия

Злоумышленникам, совершившим преступление, грозит до семи лет тюрьмы.

Место происшествия Facebook.com

возле железнодорожного вокзала, правоохранители признали хулиганством, один из пострадавших самостоятельно покинул больницу.

Об этом говорится на странице полиции столицы в Facebook.

В ведомстве уточнили, что раненые отказались писать заявления.

Но, несмотря на это, правоохранители начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За совершение преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 10 августа в Киеве на площади Вокзальной двое неизвестных ранили, вероятно, из травматического оружия, троих мужчин и скрылись. Пострадавших доставили в больницу.