Стрельбу у вокзала в Киеве признали хулиганством, видео с места происшествия

Злоумышленникам, совершившим преступление, грозит до семи лет тюрьмы.
Об этом говорится на странице полиции столицы в Facebook.
В ведомстве уточнили, что раненые отказались писать заявления.
Но, несмотря на это, правоохранители начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За совершение преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 10 августа в Киеве на площади Вокзальной двое неизвестных ранили, вероятно, из травматического оружия, троих мужчин и скрылись. Пострадавших доставили в больницу.