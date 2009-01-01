Синоптик предупредила, что скоро в Киеве похолодает

На выходных в столице временами ожидаются дожди, отметила Диденко.

Осень в Киеве, иллюстрация facebook.com/kievtypical

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в начале следующей недели (20-26 ноября) похолодает, но не стоит спешить с "зимними выводами".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что на выходных — 18-19 ноября — в столице погода будет "ух!".

"... временами дожди. При приближении температуры к нулю — мокрый снег. Температура воздуха и ночью, и днем примерно одинаковая — +3, +4 градуса", — отметила Диденко.

Напомним, в конце октября во второй половине дня в Закарпатской области резко ухудшилась погода, в горах выпал снег, шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев, несколько населенных пунктов остались без электричества.