На Закарпатье резко ухудшилась погода: выпал снег, сильный ветер повалил деревья

В воскресенье, 29 октября, во второй половине дня в Закарпатской области резко ухудшилась погода, в горах выпал снег, шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев, несколько населенных пунктов остались без электричества.

Об этом говорится на сайте главы Закарпатской областной госадминистрации Геннадия Москаля.

В сообщении отмечается, что ситуация находится под контролем местных органов власти и соответствующих служб.

На Яблуницком перевале, что на границе Закарпатья и Ивано-Франковской области, поваленные деревья частично перекрыли автомобильное движение. На место выехали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, они освобождают проезд с помощью спецсредств, параллельно дорожники посыпают асфальт специальными смесями.

По состоянию на 17:00 из-за обрывов линий электропередач и короткого замыкания полностью без электроэнергии остаются высокогорные населенные пункты Раховского района Белин и Квасы, а частично — Ясиня и Рахов. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады.

Ранее в Харькове резко изменилась погода — утром уже были морозы, шел первый снег, также привычные для зимы осадки выпали в Купянске Харьковской области. Видео, на котором виден снег в областном центре, можно посмотреть здесь.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112, видео: facebook.com/bukovel