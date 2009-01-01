Синоптик предупредила: завтра в Киеве похолодает, ожидается штормовой ветер, дожди

В понедельник в столице возможен мокрый снег, отметила Диденко.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт уточнила, что в столице возможен мокрый снег.
"В Киеве завтра сильный штормовой ветер, дожди, похолодание до +4, +5 градусов...", — говорится в сообщении.
Ранее в Харькове резко изменилась погода — утром уже были морозы, шел первый снег, также привычные для зимы осадки выпали в Купянске Харьковской области. Видео, на котором виден снег в областном центре, можно посмотреть здесь.