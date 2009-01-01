Синоптик предупредила: завтра в Киеве похолодает, ожидается штормовой ветер, дожди

В понедельник в столице возможен мокрый снег, отметила Диденко.

Осень в Киеве, иллюстрация instagram.com/travelianna

Синоптикспрогнозировала, что в понедельник — 30 октября — в Киеве похолодает, ожидается штормовой ветер и дожди.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что в столице возможен мокрый снег.

"В Киеве завтра сильный штормовой ветер, дожди, похолодание до +4, +5 градусов...", — говорится в сообщении.

Ранее в Харькове резко изменилась погода — утром уже были морозы, шел первый снег, также привычные для зимы осадки выпали в Купянске Харьковской области. Видео, на котором виден снег в областном центре, можно посмотреть здесь.