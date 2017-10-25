В Харькове резко изменилась погода, выпал первый снег: опубликовано видео

На Харьковщине привычные для зимы осадки были в Купянске.
В Харькове резко изменились погодные условия — утром уже были морозы, шел первый снег.
Об этом пишет "ГородХ".
По его данным, также привычные для зимы осадки выпали в Купянске Харьковской области.
"Если с утра снег не был похож на снег, то сейчас можно смело сказать — с первым снегом!" — рассказала изданию о погоде в областном центре Елена.
Напомним, 21 сентября в Бердичеве Житомирской области выпал град размером с гусиное яйцо, он побил окна домов и машины. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.