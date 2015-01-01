Синоптики предупредили: Киевщину может засыпать снегом

В ближайшие дни в регионе возможно образование снежного покрова высотой до 30 см, отметили в ГСЧС.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в регионе, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
В ведомстве уточнили, что на Киевщине возможно образование снежного покрова высотой 25-30 см.
"9 января — ослабление и прекращение опасных явлений", — отметили в пресс-службе.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 6 января циклон с юго-запада Европы "выскочит" на юг и восток Украины, он принесет существенное осложнение погодных условий. Ознакомиться с ее сведениями можно здесь.