Синоптики предупредили: Киевщину может засыпать снегом

В ближайшие дни в регионе возможно образование снежного покрова высотой до 30 см, отметили в ГСЧС.

Кот в снегу, иллюстрация i2.guns.ru

В Киевской области 6-8 января из-за перемещения в Украину с Черного моря активного циклона ожидаются

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в регионе, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В ведомстве уточнили, что на Киевщине возможно образование снежного покрова высотой 25-30 см.

"9 января — ослабление и прекращение опасных явлений", — отметили в пресс-службе.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 6 января Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 6 января циклон с юго-запада Европы "выскочит" на юг и восток Украины, он принесет существенное осложнение погодных условий. Ознакомиться с ее сведениями можно здесь.