Скандал в супермаркете Киева: охранники незаконно закрыли и обыскали школьниц

По итогам событий в магазине, правоохранители открыли уголовное производство.

ruclip.com В Киеве разразился скандал из-за конфликта двух девушек с охранниками супермаркета "Ашан", которые заподозрили их в краже пилочки для ногтей и закрыли старшекласниц в служебной комнате.

В выходные дни, 10-классница Дана с подружкой Аней приехали в магазин за носками и краской для волос. Они долго бродили между полками с косметикой, рассчитались на кассе, а уже после этого девушек перехватил охранник с вопросом, где пилочка, сообщает ТСН.

"Мы знаем, что вы взяли пилочку и не вернули. Сейчас покажите вещи и будем вызывать полицию", — пересказывают девушки слова сотрудника охраны.

Школьницы утверждают, что даже не понимали, о чем идет речь, и с перепугу были готовы вывернуть рюкзаки и карманы прямо в зале, однако их провели в специальную комнату. Аргументировали это возможностью просмотреть видео с доказательствами факта кражи, однако записи так и не показали.

"Я выложила из сумки и рюкзака все, Аня тоже. Но их все равно не устроило, что там нет пилочки. Один из них взял рюкзак, залез в карман и взял резинку. С такой ухмылкой: где ты подевала пилочку? Говорю: да нет у меня пилочки! У меня уже ком в горле, я вообще говорить не могу", — рассказывают девушки.

По словам школьниц, охранники закончили обыск и допрос, только когда убедились, что среди вещей пилочки действительно нет. Девушки вышли из комнаты и сразу же позвонили родителям. Те вызвали полицию и поехали в супермаркет. То, что произошло, родители сравнили с поведением НКВД.

По итогам событий в магазине, правоохранители открыли уголовное производство.

По мнению юриста Афанасия Карлина, охрана "Ашана" действовала вне закона. При подозрении в краже сотрудник службы безопасности обязан вызвать полицию — ни обыскивать, ни куда-то вести он права не имеет.

Уполномоченный по делам детей Николай Кулеба говорит, что правила в отношении детей еще жестче.

Через пять дней после инцидента девочек вместе с родителями пригласили просмотреть видео с камер наблюдения в "Ашане".

Журналистам видео не показывают, а охрана магазина от любых комментариев отказывается, адресуя к пресс-службе. Администрация супермаркета через соцсети отчиталась, что ведет внутреннее расследование, охранники отстранены от выполнения обязанностей, а решение об их дальнейшей судьбе будет принято по итогам этого расследования. Родители говорят, что их устроит только увольнение охранников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в супермаркете мужчина ранил охранника из-за разбитой бутылки

Видео: ТСН