В Киеве из-за мусоровоза снова умер человек

В Соломенском районе столицы произошло смертельное ДТП.
Об этом пишет espreso.tv.
По его данным, водитель машины видел человека, который стоял во дворе под деревом, но не смог объяснить, каким образом тот попал под колеса.
"Медики, которые прибыли на место трагедии, констатировали смерть. Все подробности трагедии будет выяснять следствие", — говорится в статье.
Ранее в Дарницком районе Киева — по адресу ул. Полесская, 28 — во дворах мусоровоз переехал мужчину, пострадавший скончался на месте происшествия. Узнать больше о случившемся можно здесь.
Фото: espreso.tv