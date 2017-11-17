В Киеве из-за мусоровоза снова умер человек

В Соломенском районе столицы произошло смертельное ДТП.

Место происшествия espreso.tv

В Соломенском районе Киева в одном из дворов мусоровоз, двигаясь задним ходом, чтобы забрать отходы, насмерть переехал мужчину

Об этом пишет espreso.tv.

По его данным, водитель машины видел человека, который стоял во дворе под деревом, но не смог объяснить, каким образом тот попал под колеса.

"Медики, которые прибыли на место трагедии, констатировали смерть. Все подробности трагедии будет выяснять следствие", — говорится в статье.

Место происшествия espreso.tv

Ранее в Дарницком районе Киева — по адресу ул. Полесская, 28 — во дворах мусоровоз переехал мужчину, пострадавший скончался на месте происшествия. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: espreso.tv