В Киеве легковушка насмерть сбила пешехода-нарушителя

Авария случилась прошлой ночью на проспекте Степана Бандеры.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Издание уточнило, что авария произошла на проспекте Степана Бандеры, 26Д.
Там два пешехода пытались перейти дорогу в неположенном месте, один из них успел перебежать.
Второго же насмерть сбил Chevrolet Aveo. Водитель машины находился в трезвом состоянии, он отказался от медицинской помощи.
Напомним, вечером 10 августа недалеко от Борисполя (находится под Киевом) случилась авария с участием микроавтобуса Volkswagen, легкового авто Kia и грузовика MAN, погиб водитель первой машины, а пассажирка второй — пострадала.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua