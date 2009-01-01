В Киеве легковушка насмерть сбила пешехода-нарушителя

Авария случилась прошлой ночью на проспекте Степана Бандеры.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В ночь на среду, 16 августа, в Киеве легковой автомобильпешехода, который пытались перейти дорогу в неположенном месте.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что авария произошла на проспекте Степана Бандеры, 26Д.

Там два пешехода пытались перейти дорогу в неположенном месте, один из них успел перебежать.

Второго же насмерть сбил Chevrolet Aveo. Водитель машины находился в трезвом состоянии, он отказался от медицинской помощи.

Напомним, вечером 10 августа недалеко от Борисполя (находится под Киевом) случилась авария с участием микроавтобуса Volkswagen, легкового авто Kia и грузовика MAN, погиб водитель первой машины, а пассажирка второй — пострадала.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua