В Киеве на взятке поймали трех судебных экспертов

Инцидент случился вчера, решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
В ведомстве уточнили, что деньги злоумышленники получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которую назначил суд.
"Сведения о совершенном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", — отметили в прокуратуре.
По ее данным, сейчас экспертам готовится сообщение о подозрении, а также решается вопрос об избрании им меры пресечения. "Следствие продолжается", — говорится в сообщении.
Ранее в Кропивницком (до переименования — Кировоград) во время получения крупной взятки задержали судью Кировоградского райсуда Кировоградской области и посредника — адвоката.
Фото: kyiv.gp.gov.ua