В Киеве на взятке поймали трех судебных экспертов

Инцидент случился вчера, решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Неправомерная выгода kyiv.gp.gov.ua

В среду, 18 января, в Киеве правоохранители нав сумме 25 тыс. гривен поймали трех экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В ведомстве уточнили, что деньги злоумышленники получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которую назначил суд.

"Сведения о совершенном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", — отметили в прокуратуре.

По ее данным, сейчас экспертам готовится сообщение о подозрении, а также решается вопрос об избрании им меры пресечения. "Следствие продолжается", — говорится в сообщении.

Ранее в Кропивницком (до переименования — Кировоград) во время получения крупной взятки задержали судью Кировоградского райсуда Кировоградской области и посредника — адвоката.

Фото: kyiv.gp.gov.ua