В Киеве напали на таксиста, пытались придушить

Злоумышленники угнали авто, позже их поймали, отметили в полиции.

Сотрудники полиции, иллюстрация фото: unn.com.ua

В понедельник вечером, 9 января, в Киевесели в авто такси — Renault, один из них попытался придушить водителя, но тот смог выскочить из салона.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что нападавшие уехали на машине, позже их поймали на территории Пущи-Водицы (Оболонский район).

"Примерно в 21:20 на проспекте Свободы потерпевший подобрал двух мужчин и повез их к дому недалеко от станции метро "Лукьяновская", — отметили в пресс-службе.

Возле места назначения пассажиры сменили адрес и попросили подвезти их к супермаркету. У магазина они уже должны были рассчитаться за услуги, однако вместо этого человек, который сидел сзади, накинул водителю на шею веревку и попытался его придушить.

Шофер вырвался и выскочил из салона, а нападавшие уехали на авто. Позже при отработке территории города экипаж полка полиции особого назначения нашли разыскиваемую иномарку и задержал двух мужчин, которых таксист узнал, как нападавших.

По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Один из задержанных оказался 33-летним уроженец Винницкой области, ранее был судим за совершение грабежа и разбоя.

"Второй соучастник — 29-летний житель Черкасской области, предварительно, не был судим. Он объяснил, что преступления не совершал, а был в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит", — добавили в полиции.

Напомним, на прошлых выходных (7-8 января) вечером в Дарницком районе Киева неизвестный злоумышленник в коридоре одного из домов выстрелил в мужчину, тот был ранен и умер. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Видео: поліція Києва