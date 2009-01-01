В Киеве обозленные пешеходы устроили самосуд над "героем парковки": видео

Мужчина бросил свой BMW на дороге и ушел в супермаркет

В столице Украины возле торгового центра "Квадрат"(станция метро "Лукьяновская") пешеходы избили водителя, который заблокировал проезд общественному транспорту, припарковав автомобиль посреди дороги.

Видео, на котором запечатлен инцидент, опубликовано на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Помните, вчера кто-то припарковал свой BMW (н. з. AA0210ЕЦ) на Лукьяновке так, что создал чрезвычайную пробку, и, в частности, заблокировал 1 автобус и 7 трамваев? Как оказалось, водитель просто пошел в супермаркет. Так вот, когда людям надоело ждать полицию - они устроили небольшой самосуд", - сказано в сообщении.

В видео заметно, что сначала вернувшийся мужчина сидит в машине и разговаривает с окружившими его разозленными людьми, а затем получает удар в лицо. Далее водителя несколько мужчин вытаскивают из автомобиля и тумаками укладывают на дорогу.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Киеве неизвестные разбили иномарку "герою парковки"