В Киеве вандалы остановили трамвай и разрисовали его, а водителю брызнули краской в лицо

Вагон теперь требует восстановления и сейчас снят с эксплуатации.

В Киеве в ночь на 17 августа, на Лесной трассе неизвестные остановили трамвай №5953, который следовал по маршруту №12, и разрисовали его.

Как сообщили в пресс-центре Киевпастранс, неизвестные в масках заблокировали пути, когда водитель попытался узнать о причине таких действий, ему брызнули в лицо краской.

После этого нападавшие разрисовали вагон, теперь он требует восстановления и сейчас снят с эксплуатации.

"Это очень позорная ситуация — когда неизвестные лица останавливают трамвай и наносят вред не только транспорту, но и водителю. Тем более, что из-за таких противоправных действий страдают пассажиры — ведь трамвай снят с маршрута, и движение будет задерживаться. Надеюсь, что правоохранительные органы заставят вандалов ответить перед общиной города", — отметил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

Тем временем расследованием инцидента занимается столичная полиция.

Напомним, 7 августа, в Киеве группа из более 50 человек разрисовала восемь вагонов электрички.