В Киеве вандалы остановили трамвай и разрисовали его, а водителю брызнули краской в лицо

Вагон теперь требует восстановления и сейчас снят с эксплуатации.
Как сообщили в пресс-центре Киевпастранс, неизвестные в масках заблокировали пути, когда водитель попытался узнать о причине таких действий, ему брызнули в лицо краской.
После этого нападавшие разрисовали вагон, теперь он требует восстановления и сейчас снят с эксплуатации.
"Это очень позорная ситуация — когда неизвестные лица останавливают трамвай и наносят вред не только транспорту, но и водителю. Тем более, что из-за таких противоправных действий страдают пассажиры — ведь трамвай снят с маршрута, и движение будет задерживаться. Надеюсь, что правоохранительные органы заставят вандалов ответить перед общиной города", — отметил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.
Тем временем расследованием инцидента занимается столичная полиция.
Напомним, 7 августа, в Киеве группа из более 50 человек разрисовала восемь вагонов электрички.