В первые дни осени в Киеве ожидается потепление

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в ближайшие дни в столице не будет осадков.

Осень, иллюстрация

В начале сентября — 1 и 2 числа — в Киеве днем потеплеет,может превысить 20 градусов со знаком плюс.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды, опубликованные на сайте Украинского гидрометцентра.

По его данным, в ближайшие дни в столице не ожидаются осадки.

В первый день осени днем температура воздуха может составить +19… +21 градус, ночью — +9… +11, а во второй — +21… +23 и +12… +14 соответственно.

Карта Украины meteo.gov.ua

Карта Украины meteo.gov.ua

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.

Карты: meteo.gov.ua