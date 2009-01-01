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В первые дни осени в Киеве ожидается потепление

Сегодня, 16:07

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в ближайшие дни в столице не будет осадков.

осень, дождь
Осень, иллюстрация
В начале сентября — 1 и 2 числа — в Киеве днем потеплеет, температура воздуха может превысить 20 градусов со знаком плюс.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды, опубликованные на сайте Украинского гидрометцентра.

По его данным, в ближайшие дни в столице не ожидаются осадки.

В первый день осени днем температура воздуха может составить +19… +21 градус, ночью — +9… +11, а во второй — +21… +23 и +12… +14 соответственно.

Украина,Киев,погода,Укргидрометцентр
Карта Украины meteo.gov.ua

Украина,Киев,погода,Укргидрометцентр
Карта Украины meteo.gov.ua

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.

Карты: meteo.gov.ua

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Украина, Киев, погода, Укргидрометцентр
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