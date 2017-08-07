Непогода бушует в Украине, один погибший, 5 пострадавших, разрушенные дома и перевернутый грузовик

7 августа 2017, 09:55

Около сотни населенных пунктов остаются без электричества.

  • В Скадовске пострадала гостиница "Black Sea". Facebook.com
  • Непогода бушует в Украине, один погибший, 5 пострадавших, разрушенные дома и перевернутый грузовик Facebook.com
  • Непогода бушует в Украине, один погибший, 5 пострадавших, разрушенные дома и перевернутый грузовик Facebook.com
  • Непогода бушует в Украине, один погибший, 5 пострадавших, разрушенные дома и перевернутый грузовик Facebook.com
  • Сильный ливень накрыл Скадовск. Facebook.com
  • Порывом ветра перевернуло на бок грузовик.

В Украине бушует непогода — грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра. Как следствие — один человек погиб, пятеро пострадали, около сотни населенных пунктов остаются без электричества.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, 93 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская — 39 н.п., Одесская — 36 н.п., Винницкая — 11 н.п., Киевская — 4 н.п., Кировоградская — 3 н.п.

На территории Херсонской и Николаевской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек и пострадало 5 человек, частично повреждены крыши жилого дома и 2 зданий инфраструктуры.

По Черноморскому побережью прошелся мощный ураган, пишет Александр Власов в Facebook.

Так, в Херсонской области — в г. Скадовск с пятиэтажного жилого дома сорвало часть металлической кровли, и частично повреждена крыша гостиницы "Black Sea"; в пгт Лазурное Скадовского района порывом ветра перевернуло на бок грузовой автомобиль, в результате происшествия погиб 1 человек, который находился у грузовика и пострадали 2 детей (находились в кабине автомобиля), которые госпитализированы в городскую больницу.

В Николаеве порывом ветра сорвало деревянную крышу с летней площадки кафе-бара "Golden River", в результате происшествия пострадали 3 человека, которым была оказана первая медицинская помощь.

В Укргидрометцентре предупреждают, что ливни со шквалами будут бушевать и сегодня, пишет ТСН.

Синоптики предупреждали, что непогода накроет Киев еще вечером воскресенья и будет бушевать всю ночь. Но прогноз оправдался частично — столицу миновало, целую ночь шел спокойный дождь.

Ливни, грозы и шквалы синоптики прогнозируют сегодня, 7 августа, едва не по всей Украине. Вместе с ними — снижение температуры.

Лето же вернется через три дня. С 10 августа синоптики снова прогнозируют адскую жару.

Напомним, 6 и 7 августа Украину ждет очередное штормовое предупреждение. 

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Украина пострадавшие жертва непогода Херсонщина Николаев
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