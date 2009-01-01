Возможны заморозки. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет завтра

Днем в столице температура воздуха может прогреться до 14 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Киев, иллюстрация Reuters

Синоптикспрогнозировала, что в четверг — 28 сентября — в Киеве будет сухо и ясно.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что ближайшей ночью возможны заморозки, а днем температура воздуха составит +12 +14.

"В Киеве 28 сентября — сухо и ясно. Ночью +3 +6, возможны заморозки 0-3 градуса...", — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше об инцидентах можно здесь.