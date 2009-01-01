За экзамены и зачет. В Киеве на взятке поймали профессора университета, опубликованы фото

Инцидент случился сегодня, отметили в прокуратуре.

Неправомерная выгода kyiv.gp.gov.ua

В четверг, 26 января, в Киеве силовики прина рабочем месте задержали профессора университета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник требовал от студентов и получил 400 долларов (почти 11 тыс. гривен) за сдачу экзаменов и зачета.

"Сейчас продолжаются следственные действия", — отметили в прокуратуре.

Руки злоумышленника kyiv.gp.gov.ua

По факту случившегося начато производство по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса.

Напомним, 18 января в столице правоохранители на взятке в сумме 25 тыс. гривен поймали трех экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.gp.gov.ua