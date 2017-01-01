Заброшенные исторические дома будут возвращать городу - Кличко

В мэрии нашли способ уберечь исторические здания от разрушения.

Заброшенные из-за бездействия владельцев исторические здания столичные власти возвращать в коммунальную собственность. Такое политическое решение может быть принято в ближайшее время, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу предупредить владельцев тех зданий, которые находятся в запущенном состоянии: мы будем сейчас рассматривать и принимать политическое решение Киевсовета о возврате таких домов в собственность общины", - заявил журналистам городской голова, соообщает пресс-служба мэра. Он отметил, что разрушаются исторические здания из-за того, что их владельцы не вкладывают средства в реставрацию или поддержку зданий в надлежащем состоянии или же намеренно поджигают их.

Кличко добавил, что вопрос возвращения зданий из частной в коммунальную собственность потребует определенного времени, ведь необходимо соблюдение всех юридических процедур.

"Мы работаем исключительно в правовом поле. И, к сожалению, это требует немного больше времени для того, чтобы собрать соответствующие документы, обратиться в прокуратуру и, соответственно, судов, принимающих решения. Политическое же решение мы будем принимать в ближайшее время на сессии Киевсовета ", - отметил Кличко.

Он отметил, что задача городских властей - уберечь исторические здания от разрушения, чтобы Киев оставался старинным, историческим городом.