Названы самые умные знаки Зодиака

В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Близнецы названы самым умным знаком Зодиака sobakidendy-news.ru

Астрологи назвали тройку самых умных знаков Зодиака. Ученые отметили, что умственный потенциал представителей разных знаков определяется с помощью планеты-покровителя.

Так, в число "умных" планет входит Меркурий, который отвечает за логичность, эрудированность и интеллект, и Уран - планета одаренности и гениальности.

На первом месте по уровню интеллекта оказались Близнецы. Этот знак - ребенок Меркурия. Уже с первых лет Близнецы невероятно сообразительные и любознательные, отмечают астрологи. Им нравится учиться, а все свободное время они тратят на пополнение информации из сфер своих интересов. Поэтому им легко дается журналистика, иностранные языки и науки.

На втром месте умных знаков - Дева, которая тоже находится под воздействием Меркурия. Сила Дев сосредоточена в аналитическом складе ума и постоянном стремлении развить интеллект. Практичность не позволяет им попусту тратить время, а все свои знания они учатся проверять и применять на практике, поэтому из них получаются хорошие врачи и исследователи.

В топ-3 самых умных знаков также попал Водолей. Он находится под защитой Урана, что делает Водолея любопытным и немного странноватым. Если не подходят привычные способы выполнения работы, то Водолей придумает свой. Они интересуются новыми технологиями и порой создается впечатление, что одной ногой стоят в будущем. Астрологи называют Водолея великим экспериментатором.

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