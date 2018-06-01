"Несут тройную угрозу": ученые США выявили новую опасную инфекцию

Эти бактерии бладают повышенной способностью заражать организм.

Ученые из США нашли новую инфекцию, крайне опасную для здоровья. haikudeck.com

В США у пациента выявили новый штамм бактерий , которые оказались устойчивы к антибиотикам.

Разновидность бактерий Klebsiella pneumoniae обладает повышенной способностью заражать организм. При этом они являются возбудителями пневмонии и других опасных инфекций.

Об этом рассказали исследователи из Центра резистентности к антибиотикам Эмори, пишет EurekAlert.

Ученые отметили, что впервые изолят микроорганизмов демонстрирует устойчивость к сильному антибиотику и не поддается лечению.

Они намерены изучать новую разновидность бактерии и дальше, чтобы определить, насколько легко та усиливает свою патогенность.

Ранее сообщалось, что ученые выявили смертельную опасность парацетамола. Исследователи полагают, что превышение рекомендованной дозировки препарата ведет к негативным последствиям для организма.

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