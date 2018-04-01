Переполох в астрофизике. Американские ученые получили загадочный сигнал из космоса

Ученые предполагают, что Млечный Путь может быть окружен пузырем темной материи.

Млечный Путь может быть окружен пузырем темной материи

Зафиксированное в космосе интенсивное излучение неизвестной природы вызвало настоящий переполох в мире астрофизики.

Изучая спектр космического рентгеновского излучения американские ученые обнаружили эмиссионную линию на уровне энергии 3,5 килоэлектронвольта (кэВ). Это свидетельствует о существовании неизвестного источника радиации. К таким выводам пришел астрофизик из Университета Майами Нико Каппелути, сообщил ресурс Phys.org.

"Мы действительно не знаем, что это такое", — сказала Эсра Бюльбюль, астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики и соавтор исследования Каппелути. Она высказала предположение, что "этом может быть стерильное нейтрино, также известное как разлагающаяся темная материя". Примечательно, отметила астрофизик, что Каппелути нашел эту линию 3,5 кэВ "в нашей собственной галактике". Если расчеты ученых подтвердятся, то это может означать, что Млечный Путь окружен пузырем темной материи.

Напомним, ранее ученые рассказали, какую опасность несут "послания инопланетян".