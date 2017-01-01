Переворот в создании фейков. Технология замены лиц может иметь непредсказуемые последствия, видео

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Лица можно изменить так мастерски, что выявить фейк будет крайне сложно. Фото: скрин видео Youtube

Пользователь портала Reddit под ником Deepfakes создал инструмент, позволяющий в видеоролике абсолютно незаметно поменять лица людей.

Осуществить замену можно с помощью нейросетей, передает УНИАН.

Процесс обмена лицами аналогичен наложению масок в Instagram или Snapchat. Изобретатель позволил всем без исключения пользователям использовать созданное приложение. Ее можно применить, обладая элементарными навыками программирования. Именно таким образом в Сети возникли фейковые ролики о знаменитостях порнографического характера.

Для тех, кто далек от программирования, создано приложение FakeApp. В программу добавляется ролик, из которого необходимо сделать фейк, а также видео с изображением человека, чье лицо нужно поставить в качестве замены. Остальную работу приложение сделает самостоятельно.

Эксперты убеждены, что новая технология замены лиц может привести к разного рода негативным последствиям.

Как сообщалось ранее, авторитетная исследовательская организация McKinsey Global Institute составила список новых технологий, которые способны не только обогатить мировую экономику, но и в корне изменить деловой и социальный ландшафт, перестроить привычный образ жизни и деятельности, подорвать сами устои рынка труда.