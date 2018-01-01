Путешествие к Марсу. Стала известна стоимость билета на Big Falcon Rocket

Менее чем за час транспортная система доставит человека практически в любую точку земного шара.

Новый сервис SpaceX заработает в ближайшие десять лет Фото: Twitter SpaceX

Билет на рейс Big Falcon Rocket обойдется путешественникам дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов.

По словам президента и операционного директора компании Илона Маска SpaceX Гвинн Шотвелл, сервис заработает в ближайшие десять лет и сможет перевезти около ста человек в пределах Земли или к Марсу, сообщает Recode.

Менее чем за час транспортная система доставит человека практически в любую точку земного шара, а стоимость билета будет дороже эконома, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов (стоимость колеблется в пределах тысяч долларов). Это обусловлено тем, что BFR будет допускать оперативное (до 12 раз за 24 часа) изменение маршрута при условии запуска транспортной системы примерно раз в сутки.

Напомним, ранее геофизики объяснили, как ракета Маска пробила временную дыру в ионосфере Земли.