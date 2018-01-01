Ученые научились получать еду из воздуха

Главным помощниками ученые выбрали особый вид микроорганизмов.

Ученые научились превращать воздух в органику infobae.com

В одной из лабораторий Технологического университета Лаппеенранта финские ученые научились превращать воздух в органику.

Для этого им понадобился особый биореактор и микробы, которым ученые "поручили" один из этапов переработки воздуха в органические соединения. Финны обещают в ближайшем будущем поставить такие реакторы всем голодающим народам мира, пишет infobae.com.

"Все, что нужно для производства белковой еды, есть в воздухе — это вода и углекислый газ. При желании разработанный нами биореактор может установить в каждом доме и использовать по необходимости" — говорит один из авторов финской разработки Юха-Пекка Питканен.

Главным помощниками ученые выбрали особый вид микроорганизмов, благодаря которым не пришлось создавать сложнейшие приборы, превращающие воздух в органику. Бактерии, для которых СО2 является главной пищей, все делают сами: поглощают углекислый газ, кислород, воду из воздуха и преобразуют все это в белки и сахара.

Когда микробная масса достигает определенных размеров, ученые подают в реактор электрический разряд, отчего бактерии погибают, разлагаясь на белковые и углеводные молекулы. Получившуюся массу высушивают и получают гранулы, богатые полезными веществами. Пока эффективность финской лаборатории не высока, — один грамм белка она производит на протяжении двух недель. Но ученые усиленно работают над ускорением процесса, чтобы довести производительность биореактора до нескольких килограммов белковой пищи из воздуха в день.

Первым делом сотрудники университета Лаппеэнранта намерены обеспечивать белком воздушно-микробного происхождения сельскохозяйственных животных, а уж потом подумать над обеспечением таким продуктом питания людей.

Напомним, ранее ученые в человеческом организме обнаружили "виновников" ожирения.