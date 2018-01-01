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Ученые рассказали, какой продукт убережет от инсультов и инфарктов

Сегодня, 01:25

Открытие совершила команда ученых из "штата Одинокой Звезды" - Техаса

Сердечный приступ
Иллюстративное фото
Постоянное употребление жирного молока способно увеличить продолжительность жизни и снизить риск инфарктов и инсультов.

К такому выводу после длительных исследований пришла команда ученых из Техасского университета (США). По их словам, длительное время медики были уверены в том, что самый полезный для здоровья вариант − употребление обезжиренного молока.

Однако, результаты новых исследований показывают, что жирное молоко обязательно станет преградой для развития патологий, которые приводят к инфарктам и инсультам.

Как сказала руководитель проекта, профессор Марша Отто, молочный жир только в исключительных случаях увеличивает риск возникнования сердечных заболеваний и общей смертности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, какой продукт разрушает кровеносную систему человека.

 

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Теги:  
ученые, США, инсульт, инфаркт, лечение, молоко, продукт
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