Ученые доказали, что сладкое разрушает кровеносную систему

Ученые со всего мира пытаются понять, как именно сладости влияют на наш организм. Проведенный эксперимент датских исследователей из Копенгагенского университета в очередной раз подтвердил тезис о крайне негативном влиянии сладкого на кровеносную систему. Кроме прочего, оно может привести к проблемам с сердцем и мозгом.

На протяжении двух недель двенадцать здоровых мужчин каждый день употребляли по 225 граммов сахара. В начале и в конце эксперимента исследователи замерили показатели кровоснабжения ног испытуемых, сообщает Naked-science.ru.

Результаты оказались более чем показательными. После ежедневного употребления сахара поступление крови в нижние конечности уменьшилось на 17%. Измерения проводились, когда добровольцы садились на стул и поднимали ногу.

Сами ученые полагают, что это только вершина айсберга, и употребление сахара даже в, казалось бы, относительно небольших количествах способно крайне негативно сказаться на работе таких важных органов, как сердце и мозг.

"Пол-литра колы время от времени не причинят вам никакого вреда, если вы едите здоровую пищу и придерживаетесь сбалансированной диеты", — говорит один из авторов исследования, профессор Юлва Хеллстен.

Исследователь сравнивает состояние кровеносной системы у мужчин, употреблявших сахар во время эксперимента, с показателями 65-летнего человека. Восстановление функций организма испытуемых потребовало две недели, это, в свою очередь, дает надежду на то, что нормализация питания может помочь миллионам людей, которые страдают от целого ряда серьезных заболеваний.

После ежедневного употребления сахара поступление крови в нижние конечности уменьшилось на 17%. Измерения проводились, когда добровольцы садились на стул и поднимали ногу.

Сами ученые полагают, что это только вершина айсберга, и употребление сахара даже в, казалось бы, относительно небольших количествах способно крайне негативно сказаться на работе таких важных органов, как сердце и мозг.

"Пол-литра колы время от времени не причинят вам никакого вреда, если вы едите здоровую пищу и придерживаетесь сбалансированной диеты", — говорит один из авторов исследования, профессор Юлва Хеллстен.

Исследователь сравнивает состояние кровеносной системы у мужчин, употреблявших сахар во время эксперимента, с показателями 65-летнего человека. Восстановление функций организма испытуемых потребовало две недели, это, в свою очередь, дает надежду на то, что нормализация питания может помочь миллионам людей, которые страдают от целого ряда серьезных заболеваний.

Напомним, ранее ученые выяснили, что способствует долголетию людей