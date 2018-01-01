Ученые сообщили потрясающую новость об одном из витаминов

Теперь появился способ решения глобальной проблемы обеспечения питательной вегетарианской диеты.

В кресс-салате нашли витамин B12. Асиенда.ру

В растениях и зелени – в частности, в кресс-салате – вырабатывается витамин B12. Ранее считалось, что этот витамин не накапливается в так называемых высших растениях.

Это открытие сделали ученые Кентского университета, пишет Cell Chemical Biology.

Например, у кресс-салата этот витамин аккумулируется в листьях.

"Важность этого открытия в том, что теперь появился способ решения глобальной проблемы обеспечения питательной вегетарианской диеты, так как мир все больше отказывается от мяса", – отметили исследователи.

Ученые сделали предположение, что ряд других растений также могут насыщаться B12 из удобренной почвы (речь об органическом фермерстве).

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