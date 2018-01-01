Ученые сообщили потрясающую новость об одном из витаминов

Теперь появился способ решения глобальной проблемы обеспечения питательной вегетарианской диеты.
Это открытие сделали ученые Кентского университета, пишет Cell Chemical Biology.
Например, у кресс-салата этот витамин аккумулируется в листьях.
"Важность этого открытия в том, что теперь появился способ решения глобальной проблемы обеспечения питательной вегетарианской диеты, так как мир все больше отказывается от мяса", – отметили исследователи.
Ученые сделали предположение, что ряд других растений также могут насыщаться B12 из удобренной почвы (речь об органическом фермерстве).
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