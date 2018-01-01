Ученые выяснили, что может ускорить появление морщин на лице

Исследователи подчеркнули, что старение печени связано с уровнем содержащегося в ней белка ламина.
Ожирение органа может активизировать процесс возникновения морщин на лице, пишет MedikForum со ссылкой на данные специалистов.
"… старение печени коррелирует с уровнем содержащегося в ней белка ламина. Когда клетки органа утрачивают способность правильно синтезировать белок, запускаются механизмы их преобразования в жировые клетки", — отметили исследователи.
Ученые добавили, что обычно подобное происходит по мере старения человека. "…при восполнении недостающего белка ламина в клетках печени можно затормозить малоприятное явление морщинистости", — предположили специалисты.
"Правда, технологии, которая бы обеспечила такую транспортировку, пока нет. Исследователи лишь намерены приступить к ее разработке. Одна из предложенных в связи с этим версий предполагает использование с этой целью модифицированных вирусов", — подчеркнуло издание.
Ранее в США объединенная группа медиков и ученых после длительных исследований выяснила, что злоупотребление сахаром приводит к раннему появлению морщин на коже. Ознакомиться с выводами специалистов можно здесь.
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