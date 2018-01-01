"В сексе раскрепощены". Названы самые страстные знаки Зодиака среди женщин

Представительницы прекрасного пола, рожденные под знаком Скорпион, все новое схватывают на лету.
Звезды влияют на потенциал человека, поэтому представительницы некоторых знаков являются лучшими любовницами, чем другие, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.
Близнецы в постели стремятся одновременно выполнять несколько дел, что очень нравится мужчинам, в сексе они раскрепощены.
"Делить постель с Близнецами — это значит участвовать в марафоне. Победителями становятся самые выносливые", — отметило издание.
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Весы очень тонко чувствует своего партнера, даже если знакомы с ним не очень давно. Для родившихся под этим знаком женщин самым большим наслаждением является открытое удовольствие и восхищение со стороны партнера их сексуальными возможностями.
Скорпионы все новое схватывают на лету, они — лучшие любовницы и очень требовательны к партнерам. Представительницы этого знака умеют подстроиться под партнера и свести его с ума.
"… могут быть нежными и подчиняться, могут стать страстными роковыми любовницами или же проявлять искреннее равнодушие и хладнокровие. Для них нет границ и запретов — это также важное преимущество", — говорится в материале.
Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" подробный прогноз для каждого знака Зодиака на июль 2018 года. Эксперт подчеркнул, что очень благоприятный период ждет Раков. Ознакомиться с прогнозом астролога можно здесь.
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